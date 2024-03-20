Британские фермеры на тракторах устроят протест в Лондоне

Британские фермеры планируют пригнать свои тракторы в центр Лондона в понедельник, чтобы выразить протест против импорта продуктов питания, которые не соответствуют местным стандартам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По данным кампании "Спасем британское фермерство", которая помогает организовать митинг, у здания парламента 25 марта ожидают не менее 50 тракторов.

Фермеры также требуют от правительства обеспечить более точную маркировку продуктов питания и принять меры для улучшения продовольственной безопасности страны.

По словам основательницы кампании Лиз Вебстер, в митинге примут участие крупные производители мягких фруктов, что отражает беспокойство всех фермеров, а не только малых.

В течение последних недель протесты уже состоялись в других городах Великобритании, в частности в Кардиффе, Кентербери и Дувре.

Британские фермеры присоединились к своим недовольным коллегам со всего мира, которые пытаются повлиять на политику их правительств в избирательный год. Фермеры от Франции до Индии проводят демонстрации, выражая недовольство строгим регулированием, ростом расходов и тем, что они называют несправедливой торговлей.

Как известно, в зимние месяцы фермерские протесты прошли во многих странах ЕС. Главными претензиями аграриев является то, что им приходится выполнять многочисленные регуляторные требования, в частности в рамках Европейского зеленого курса, и в этих условиях они не могут выгодно конкурировать с продукцией из третьих стран, которая выходит дешевле по себестоимости.

В воскресенье польские фермеры начали блокировать границу с Германией, запланировав блокаду в течение четырех дней.

Впоследствии Еврокомиссия обнародовала предложения, которые позволят членам Европейского Союза ослабить экологические нормы для фермеров, последние несколько месяцев протестовавших из-за трудных экономических условий.