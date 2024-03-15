Еврокомиссия предложила очередные уступки для облегчения положения фермеров

Европейская комиссия 15 марта обнародовала предложения, которые позволят членам Европейского Союза ослабить экологические нормы для фермеров, которые последние несколько месяцев протестовали из-за трудных экономических условий.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения Еврокомиссии.

Обнародованные предложения предусматривают прежде всего ослабление экологических норм в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС.

Во-первых, предлагается, чтобы фермеры больше не были обязаны оставлять часть своих пахотных земель под паром. Государства-члены ЕС будут обязаны предоставлять дополнительную финансовую поддержку фермерам, которые добровольно оставляют часть земли неиспользованной.

Еврокомиссия также предлагает ослабить правила, обязывающие фермеров чередовать виды культур, которые они выращивают. Вместо этого фермерам будет разрешено выбирать между ротацией культур и их диверсификацией.

Среди других шагов – более широкая трактовка правил обработки почвы, почвенного покрова и севооборота или диверсификации на уровне государств-членов, а также разрешение ослаблять экологические правила в случае экстремальных погодных условий.

В конце концов, исполнительный орган ЕС также предлагает освобождение малых фермерских хозяйств площадью до 10 гектаров от проверок и штрафов.

Предложения еще должны быть согласованы, а затем одобрены Европарламентом и Советом ЕС, прежде чем вступят в силу, поэтому до их воплощения еще может пройти длительное время.

Как известно, в зимние месяцы фермерские протесты прошли во многих странах ЕС. Главными претензиями аграриев является то, что им приходится выполнять многочисленные регуляторные требования, в частности в рамках Европейского зеленого курса, и в этих условиях они не могут выгодно конкурировать с продукцией из третьих стран, которая выходит дешевле по себестоимости.