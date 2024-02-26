Польша будет требовать у ЕС изменить Зеленый курс, чего добиваются фермеры

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский будет призывать ЕС ограничить Европейский зеленый курс – политику Евросоюза по окружающей среде, против положений которой выступают фермеры.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, Секерский заявил во время пресс-конференции в воскресенье.

"Я буду... требовать ограничить Европейский зеленый курс", – заявил Секерский, имея в виду, среди прочего, решения, связанные с использованием пестицидов и минимальной долей пахотных земель относительно непроизводственных площадей или угодий. С таким призывом министр обратится к Совету ЕС в понедельник.

По словам Секерского, протесты фермеров являются результатом "определенных упущений, но также и плохих решений".

К таким плохим решениям он причислил Европейский зеленый курс, который, по его словам, был одобрен бывшим польским правительством, но также "в значительной степени подготовлен нынешним комиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским".

Решения, введенные Зеленым курсом, являются неприемлемыми для польских фермеров, настоял министр. "Фермеры даже считают, что эти решения нарушают их профессиональное достоинство", – заявил он.

Он также сказал, что ожидает "большей открытости" от Еврокомиссии относительно изменений в правила торговли с Украиной, либерализация которых привела к тому, что, по его словам, украинские продукты питания заполонили польский рынок.

Напомним, 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами посетил польско-украинскую границу и озвучил "план взаимопонимания" для разблокирования границы.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет – пообещал защищать украинский бизнес.

В Польше в ночь с субботы на воскресенье произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна.