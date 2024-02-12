В австрийской власти объявили о намерении принять меры по прекращению импорта российского газа, в частности расторжение долгосрочного контракта энергетической компании OMV с "Газпромом".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что ее ведомство поручило экономическому аналитическому центру Wifo подготовить к лету исследование об экономических последствиях расторжения контракта и опасности сохранения зависимости от российского газа.

"Мы должны подготовиться к выходу из долгосрочных контрактов с OMV", – сказала она.

Министерство энергетики также планирует обязать компании, продающие газ в Австрии, принять конкретные меры для уменьшения доли российского газа в их балансе.

По словам Гевесслер, ведомство изучит правовую основу для такого требования, которое для принятия закона должно получить две трети голосов в парламенте.

Она отметила, что доля РФ в австрийском импорте газа фактически выросла в декабре до нового рекорда – 98% по сравнению с 76% месяцем ранее.

"Рынок и энергетические компании, которые являются его частью, недостаточно выполняют свою обязанность по уменьшению зависимости от российского газа. Диверсификация нашего газового импорта продвигается слишком медленно", – констатировала Гевесслер.

В то же время государственная нефтяная компания OMV дала понять, что продолжит покупать газ у "Газпрома" по контракту, который действует до 2040 года.

Ранее сообщалось, что норвежская энергетическая группа Equinor подписала пятилетнее соглашение о поставках газа австрийской OMV в рамках стратегии Вены по диверсификации поставок топлива.

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер призвала отечественных поставщиков ускорить процесс отказа от российского газа на встрече с энергетическими компаниями. В то же время федерация австрийской промышленности призвала правительство принять дополнительные меры для обеспечения надежного газоснабжения.

А канцлер Австрии Карл Нехаммер оправдал продолжение поставок газа из РФ, среди прочего, отсутствием альтернатив.