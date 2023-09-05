В Австрии объяснили продолжение зависимости от российского газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что Вена начала становиться менее зависимой от российского газа еще в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью общественному вещателю ORF.

Канцлер оправдал продолжение поставок газа из РФ, среди прочего, отсутствием альтернатив. По его словам, хотя российский газ не дешевле, чем из других стран, трубопроводная система создает большие проблемы.

"Мы работаем над расширением поставок с Италией и Германией. Мы также контактируем с Хорватией", – отметил Нехаммер.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер призвала отечественных поставщиков ускорить процесс отказа от российского газа на встрече с энергетическими компаниями. В то же время федерация австрийской промышленности призвала правительство принять дополнительные меры для обеспечения надежного газоснабжения.

Одним из ключевых вопросов является предотвращение потенциального дефицита, который может возникнуть в результате окончания срока действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией до конца 2024 года.

В мае Европейская комиссия отметила, что Австрия не имеет четко определенного краткосрочного плана сокращения импорта российского газа, сделав вывод, что "потенциал производства и транспортировки возобновляемых газов еще недостаточно использован".

Напомним, в мае Европейский Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.

План ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%, чтобы справиться с газовым кризисом из-за войны России, начал действовать в августе прошлого года.

В этом году в Еврокомиссии решили предложить странам ЕС добровольно продолжить сокращение потребления газа на 15% и в дальнейшем.