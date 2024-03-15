Разведка Британии оценила задачи нового командующего Черноморского флота РФ

Разведка Великобритании рассказала о назначении нового главнокомандующего Черноморского флота РФ Александра Моисеева вместо Николая Евменова и задачах, которые стоят перед ним после ряда потерь российских кораблей из-за атак Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

Британская разведка отмечает, что, по всей вероятности, первой задачей адмирала Моисеева на посту главнокомандующего ЧФ РФ будет стабилизация ситуации безопасности в Черном море и внедрение изменений, направленных на повышение боеспособности флота в регионе.

В ведомстве указывают, что хотя адмирал Моисеев, который ранее был командующим Северного флота, является кадровым подводником, он также командовал Черноморским флотом в 2018-2019 годах.

"Увольнение адмирала Евменова происходит после отстранения второго главнокомандующего Черноморского флота с февраля 2022 года и последовало за потерей корвета "Сергей Котов" 5 марта 2024 года – девятого большого корабля, потерянного в результате украинских действий с момента вторжения РФ в Украину", – говорится в обзоре.

Накануне разведка Великобритании проанализировала ситуацию на линии фронта в Донецкой области, где фиксируют замедление продвижения российских оккупационных войск.

Перед этим разведка Великобритании отмечала, что Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.

Также британская разведка предупреждала, что РФ может готовить депортацию украинцев с оккупированных территорий.