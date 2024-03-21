В Киев впервые с начала большой войны прибыл высший военный руководитель НАТО

В Киев с визитом прибыл председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр – высший военный чиновник Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Бауэр выступил на Киевском форуме по безопасности, поблагодарив за возможность лично посетить Украину и встретиться с украинским политическим и военным руководством.

"Мой визит – первая военная делегация НАТО, которая посетила Украину после широкомасштабного вторжения, – является свидетельством того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо", – сказал Бауэр.

Он отметил, что визит позволяет ему выразить "глубокое уважение" к мужеству и силе украинцев, которые они продемонстрировали как на поле боя, так и вне его.

"С каждым днем мы становимся ближе, более совместимыми. Вместе мы делаем все для того, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО", – заверил Бауэр.

Недавно Бауэр заявил, что Запад был "слишком оптимистически настроен" относительно хода войны РФ против Украины в 2023 году.

Он также призвал к трансформации боеспособности НАТО в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "что угодно".