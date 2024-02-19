Топ-руководитель НАТО: Мы были слишком оптимистичными в отношении войны РФ против Украины в 2023 году

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Запад был "слишком оптимистично настроен" относительно хода войны РФ против Украины в 2023 году.

Его слова приводит Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам адмирала, на Западе считали, что "если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они победят".

Теперь, добавил он, "мы должны быть осторожными, чтобы не быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году".

"Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, является замечательным", – добавил Бауэр.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что члены НАТО теперь говорят в частных разговорах о российском нападении как об опасности, требующей немедленного ответа, поскольку все больше сомневаются в том, что США сохранят свою традиционную роль защиты Европы как части Альянса.

Напомним, в субботу президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля вновь призвал западные государства увеличить военную помощь Украине, отметив, что действия украинских сил ограничиваются достаточностью и дальностью оружия и "ситуация в Авдеевке это подтверждает".

Также он сказал, что не рассматривает альтернатив помощи США, поскольку рассчитывает, что вопрос решится и Вашингтон останется стратегическим союзником.