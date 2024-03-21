Большинство жителей Молдовы не хотели бы избирать Санду на второй срок

Почти 60% опрошенных жителей Молдовы считают, что следующим президентом страны по итогам нынешних выборов должна была бы стать не действующий президент Майя Санду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса молдавской компанией IMAS.

Респондентам предложили выбрать между вариантом, что Санду заслуживает второй срок на посту президента Молдовы, и вариантом, что "было бы лучше, если бы пост президента занял кто-то другой".

За переизбрание Санду высказались 38% опрошенных, тогда как "кому-то другому" отдали бы предпочтение 59%, и еще 3% не определились с мнением.

В декабре разрыв между ответами на эти два вопроса был еще больше: за второй срок Санду высказывались 34%, тогда как за смену президента – 61% и 5% затруднились с ответом.

Респондентов также спросили, кого бы они поддержали, если бы во второй тур президентских выборов вышли Майя Санду и пророссийский экс-президент Игорь Додон, или же Санду и мэр Кишинева Ион Чебан.

В первом случае за Додона отдали бы голоса 43%, а за Санду – 40%; 13% не пошли бы на выборы. В случае выбора между Санду и Чебаном последний опередил бы ее на один процентный пункт – за него голосовали бы 39%, за Санду – 38%, и 17% опрошенных проигнорировали бы голосование.

Однако в случае соревнования во втором туре с политиком Ренато Усатым или бывшей главой региона Гагаузия Ириной Влах результат был бы в пользу Санду.

При этом в вопросе, за кого голосовали бы избиратели, если бы президентские выборы провели в ближайшее воскресенье, Санду опережает Додона с отрывом в десять процентных пунктов, а остальные кандидаты в потенциальном первом туре имели бы менее 10% голосов.

Отметим, данный опрос не учитывает мнение молдавской диаспоры, где поддержка Майи Санду очень высока. Голоса диаспоры оказались крайне важными для ее победы на предыдущих выборах.

В этом же опросе выяснилось, что большинство жителей Молдовы против увеличения западной военной помощи Украине и считают приемлемым сценарием замораживание войны с сохранением РФ контроля над захваченными территориями.

Сбор данных проводился в течение февраля 2024 года, всего опросили 1091 человека в возрасте от 18 лет. Выборка считается репрезентативной для населения Молдовы, не включая Приднестровье; возможная погрешность составляет ± 3%.

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