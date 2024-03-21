Зеленский и премьер Греции договорились ускорить работу над двусторонним соглашением по безопасности

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

По словам Зеленского, во время разговора речь шла о выполнении договоренностей, достигнутых во время его недавнего визита в Украину, о продолжении оборонного сотрудничества, в частности усиление украинской ПВО.

"В необходимости надежной защиты неба господин премьер-министр убедился в Одессе 6 марта. Я также рассказал ему об утреннем российском ударе по Киеву", – отметил Зеленский.

Кроме этого, по его словам, лидеры договорились ускорить работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Напомним, в начале марта премьер Греции посетил Одессу и на время его визита по городу ударила Россия. Мицотакис рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту Одессы и взрыв произошел очень близко к ним. Никто из греческой делегации не пострадал.

По данным СМИ, ракета взорвалась всего в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса.

На инцидент почти сразу отреагировали топ-чиновники Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российскую атаку "еще более подлой, чем обычно", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ее подлой.