Мишель об ударе РФ по Одессе: Даже более низко, чем Кремль поступает обычно

Председатель Европейского совета Шарль Мишель резко раскритиковал Россию из-за ракетного удара по Одессе в тот день, когда там с визитом находились президент Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

По словам Мишеля, российская атака на Одессу во время пребывания там лидеров Украины и Греции "является еще одним признаком трусливой тактики России в ее агрессивной войне против Украины".

"Это достойно осуждения и даже более низко, чем Кремль поступает обычно. Полная поддержка Украины и ее храброго народа со стороны ЕС не пошатнется", – подчеркнул председатель Евросовета.

The attack on #Odesa during President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis visit is another sign of Russia’s cowardly tactics in its war of aggression against Ukraine.



This is reprehensible and below even the Kremlin’s playbook.



The EU’s full support to Ukraine and its brave people…