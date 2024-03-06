Мишель об ударе РФ по Одессе: Даже более низко, чем Кремль поступает обычно
Председатель Европейского совета Шарль Мишель резко раскритиковал Россию из-за ракетного удара по Одессе в тот день, когда там с визитом находились президент Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).
По словам Мишеля, российская атака на Одессу во время пребывания там лидеров Украины и Греции "является еще одним признаком трусливой тактики России в ее агрессивной войне против Украины".
"Это достойно осуждения и даже более низко, чем Кремль поступает обычно. Полная поддержка Украины и ее храброго народа со стороны ЕС не пошатнется", – подчеркнул председатель Евросовета.
The attack on #Odesa during President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis visit is another sign of Russia’s cowardly tactics in its war of aggression against Ukraine.— Charles Michel (@CharlesMichel) March 6, 2024
This is reprehensible and below even the Kremlin’s playbook.
The EU’s full support to Ukraine and its brave people…
Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали, что никто из греческой делегации не пострадал.
Позже греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту.