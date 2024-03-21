В США говорят, что Китай будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году

Адмирал Джон Аквилино, руководитель Индо-Тихоокеанского командования США, заявил, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам адмирала, все указывает на то, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выполняет директиву лидера КНР Си Цзиньпина быть готовой к вторжению на Тайвань до 2027 года.

"Действия НОАК указывают на их способность уложиться в желаемые Си сроки объединения Тайваня с материковым Китаем с помощью силы, если будет получен соответствующий приказ", – отметил Аквилино в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США.

Он указал, что несмотря на экономические проблемы Пекина его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и превысил 223 миллиарда долларов.

Адмирал добавил, что за три года, прошедшие с тех пор, как он принял командование, НОАК пополнилась более 400 истребителями и более 20 большими военными кораблями, а с 2020 года она также удвоила свои запасы баллистических и крылатых ракет.

Как утверждает Аквилино, китайские военные также отрабатывают различные задачи, связанные с операциями против Тайваня, такие как имитация окружения с морской и воздушной блокадой острова.

"Это должно беспокоить весь мир", – сказал он.

В то же время, по оценкам американской разведки, КНР не хочет военного конфликта в отношении Тайваня, даже если намерена взять остров под свой контроль.

По словам конгрессмен руководителя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майка Роджерса от республиканцев, НОАК разворачивает современные системы, такие как гиперзвуковое оружие и истребители пятого поколения.

"Они могут распространять свою мощь далеко в Тихом океане, имея флот из 340 кораблей, который включает новый авианосец и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами", – добавил он.

Как отмечает Bloomberg, оборонный бюджет Китая все еще меньше, чем у США. В этом месяце президент Джо Байден предложил бюджет Пентагона на 2025 финансовый год в размере 850 миллиардов долларов.

Министерство обороны Тайваня на прошлой неделе обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против своих жителей из-за запуска серии аэростатов, замеченных вблизи или над островом.

Перед этим СМИ сообщили, что глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену во время их саммита в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но когда это произойдет – еще не определено.