СМИ: Западные банки обеспокоены рисками конфискации доходов от росактивов

Некоторые западные банки начали лоббировать против предложения ЕС по перераспределению миллиардов евро процентов, полученных от замороженных российских активов, опасаясь, что это может привести к дорогим судебным разбирательствам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в банковской сфере.

Лидеры Европейского Союза в четверг обсуждают план использования до 3 миллиардов евро в год на поставки оружия в Украину, пытаясь поддержать борьбу Киева против России, которая все еще будет владеть замороженными активами, лежащими в основе этого плана.

Некоторые банки, однако, опасаются, что впоследствии они могут быть привлечены к ответственности со стороны России, если они будут вовлечены в любой перевод денег в Украину, и что план ЕС может быть распространен на активы на счетах, которые они ведут для физических и юридических лиц, попавших под санкции.

ЕС еще не поднимал вопрос о таком расширении.

Источники также обеспокоены тем, что эти предложения приведут к еще большей эрозии доверия к западной банковской системе.

Euroclear владеет ценными бумагами и наличными российского центрального банка на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро. Западные банки также хранят миллиарды евро, фунтов стерлингов и долларов в активах, принадлежащих компаниям и частным лицам, подпадающим под санкции.

Согласно плану ЕС, около 90% арестованных средств будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные будут использованы на восстановление и реконструкцию.

Санкционное законодательство ЕС, Великобритании и США обычно предусматривает замораживание активов, принадлежащих определенным лицам, но не конфискацию. Согласно английскому законодательству, активы могут быть конфискованы, но только если будет признано, что они являются доходами от преступления.

Напомним, канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что Вена выступает против идеи использования доходов от замороженных активов России на финансирование оружия для Украины.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Бельгии Александер Де Кроо поддержали идею использования доходов от российских активов для военной помощи Украине.