ЗМІ: Західні банки занепокоєні ризиками конфіскації прибутків від росактивів

Деякі західні банки почали лобіювати проти пропозиції ЄС щодо перерозподілу мільярдів євро відсотків, отриманих від заморожених російських активів, побоюючись, що це може призвести до дорогих судових розглядів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлені джерела у банківській сфері.

Лідери Європейського Союзу в четвер обговорюють план використання до 3 мільярдів євро на рік на постачання зброї в Україну, намагаючись підтримати боротьбу Києва проти Росії, яка все ще володітиме замороженими активами, що лежать в основі цього плану.

Деякі банки, однак, побоюються, що згодом вони можуть бути притягнуті до відповідальності з боку Росії, якщо вони будуть залучені до будь-якого переказу грошей в Україну, і що план ЄС може бути поширений на активи на рахунках, які вони ведуть для фізичних і юридичних осіб, що потрапили під санкції.

ЄС ще не піднімав питання про таке розширення.

Джерела також занепокоєні тим, що ці пропозиції призведуть до ще більшої ерозії довіри до західної банківської системи.

Euroclear володіє цінними паперами і готівкою російського центрального банку на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро. Західні банки також зберігають мільярди євро, фунтів стерлінгів і доларів в активах, що належать компаніям і приватним особам, які підпадають під санкції.

Згідно з планом ЄС, близько 90% арештованих коштів буде спрямовано через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решта буде використана на відновлення та реконструкцію.

Санкційне законодавство ЄС, Британії та США зазвичай передбачає заморожування активів, що належать визначеним особам, але не конфіскацію. Згідно з англійським законодавством, активи можуть бути конфісковані, але тільки якщо буде визнано, що вони є доходами від злочину.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень виступає проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Бельгії Александр Де Кроо підтримали ідею про використання доходів від російських активів для військової допомоги Україні.