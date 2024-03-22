Еврокомиссия объявит повышение пошлин на агропродукцию из РФ и Беларуси

Европейская комиссия в пятницу объявит о новых пошлинах на некоторые виды российского и белорусского сельскохозяйственного импорта.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен сказала, что комиссия подготовила предложение по повышению пошлин на российский и белорусский импорт зерновых, семян масличных культур и перерабатывающих продуктов, и для этого предложения есть "несколько веских причин".

"Это не позволит российскому зерну дестабилизировать рынок этих продуктов ЕС. Это не позволит России использовать доходы от экспорта этих товаров в ЕС. И это обеспечит, чтобы нелегальный российский экспорт ворованного украинского зерна не попадал на рынок ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

Этот шаг комиссии станет первым ограничением на российские продовольственные товары со времени полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Владимир Зеленский в обращении к саммиту ЕС назвал "нечестным", что в Европу везут российскую продовольственную продукцию в то время, как украинское зерно выбрасывают на асфальт или железнодорожные пути.

Накануне министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Европейский Союз.

Ранее СМИ сообщали, что комиссия объявит о пошлине в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Беларуси. По словам источников, это приведет к росту цен минимум на 50%, что уничтожит спрос.