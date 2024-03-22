Єврокомісія оголосить підвищення мит на агропродукцію з РФ та Білорусі

Європейська комісія в п'ятницю оголосить про нові мита на деякі види російського та білоруського сільськогосподарського імпорту.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС в Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн сказала, що комісія підготувала пропозицію щодо підвищення мит на російський і білоруський імпорт зернових, насіння олійних культур і переробних продуктів, і для цієї пропозиції є "кілька вагомих причин".

"Це не дозволить російському зерну дестабілізувати ринок цих продуктів ЄС. Це не дозволить Росії використовувати доходи від експорту цих товарів до ЄС. І це забезпечить, щоб нелегальний російський експорт краденого українського зерна не потрапляв на ринок ЄС", – сказала фон дер Ляєн.

Цей крок комісії стане першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до саміту ЄС назвав "нечесним", що у Європу везуть російську продовольчу продукцію у той час, як українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію.

Напередодні міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що комісія оголосить про мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. За словами джерел, це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит.