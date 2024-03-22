НАПК больше не будет вести реестр международных "спонсоров войны"

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сообщило, что больше не будет вести свой реестр "международных спонсоров войны", который вызвал возмущение некоторых партнеров Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом НАПК сообщило на своем портале.

НАПК заявило, что передает Межведомственной рабочей группе по вопросам реализации государственной санкционной политики информацию, которая содержится в разделе "Международные спонсоры войны" портала "Война и санкции".

Также агентство подготовит для передачи документальные материалы, которые стали основанием для внесения указанных сведений.

Кроме того, обеспечена переадресация пользователей со страницы "Международные спонсоры войны" на "Государственный реестр санкций" для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции в Украине.

НАПК проинформировало правительство о том, что, кроме раздела "Международные спонсоры войны", составными частями портала "Война и санкции" являются следующие разделы: "Компоненты в оружии", "Инструменты войны", "Кандидаты на санкции", "Война и искусство", "Война и спорт", "Иностранцы в российских компаниях", а также списки физических и юридических лиц, в отношении которых применены санкции, в частности, странами-партнерами.

Ведение указанных реестров также требует нормирования и определения государственных органов, ответственных за их функционирование. Поэтому до решения этого вопроса доступ к этим разделам будет временно закрыт.

Как известно, из-за списка "спонсоров войны" Киев столкнулся с мощным давлением и даже шантажом со стороны отдельных западных партнеров, от голоса и помощи которых Украина напрямую зависит. Как следствие, в прошлом году одна за другой из списка "спонсоров войны" исключили компании из трех стран, которые жестко давили на Украину.

Ранее на этой неделе стало известно об идее правительства "передать" санкционный пакет включая реестр от НАПК другому органу. Как писала ЕвроПравда, проблема правительственной идеи заключается в том, что реестр "спонсоров" хотят не передать, а убить.

Подробнее об этом читайте в статье: Украина закрывает реестр "спонсоров войны". Объясняем, чем грозит это решение и есть ли здесь "зрада"