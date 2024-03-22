НАЗК більше не вестиме реєстр міжнародних "спонсорів війни"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що більше не вестиме свій реєстр "міжнародних спонсорів війни", який викликав обурення деяких партнерів України.

Як передає "Європейська правда", про це НАЗК повідомило на своєму порталі.

НАЗК заявило, що передає Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики інформацію, яка міститься у розділі "Міжнародні спонсори війни" порталу "Війна і санкції".

Також агентство підготує для передачі документальні матеріали, які стали підставою для внесення вказаних відомостей.

Крім того, забезпечено переадресацію користувачів зі сторінки "Міжнародні спонсори війни" на "Державний реєстр санкцій" для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік субʼєктів, щодо яких застосовано санкції в Україні.

НАЗК проінформувало уряд про те, що, крім розділу "Міжнародні спонсори війни", складовими частинами порталу "Війна і санкції" є такі розділи: "Компоненти у зброї", "Інструменти війни", "Кандидати на санкції", "Війна і мистецтво", "Війна і спорт", "Іноземці в російських компаніях", а також списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції, зокрема, країнами-партнерами.

Ведення зазначених реєстрів також потребує унормування та визначення державних органів, відповідальних за їх функціонування. Тому до вирішення цього питання доступ до цих розділів буде тимчасово закритий.

Як відомо, через список "спонсорів війни" Київ стикнувся з потужним тиском і навіть шантажем у відповідь з боку окремих західних партнерів, від голосу та допомоги яких Україна напряму залежить. Як наслідок, минулого року одна за одною зі списку "спонсорів війни" виключили компанії з трьох країн, які найжорсткіше тиснули на Україну.

Раніше цього тижня стало відомо про ідею уряду "передати" санкційний пакет включно з реєстром від НАЗК іншому органу. Як писала ЄвроПравда, проблема урядової ідеї полягає в тому, що реєстр "спонсорів" хочуть не передати, а вбити.

Детальніше про це читайте у статті: Україна закриває реєстр "спонсорів війни". Пояснюємо, чим загрожує це рішення та чи є тут "зрада"