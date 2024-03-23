Стали известны детали министерской встречи к 75-летию Альянса и заседания Совета Украина-НАТО

Североатлантический альянс сообщил детали встречи министров иностранных дел стран-членов, которая состоится 3-4 апреля к 75-й годовщине основания НАТО, на полях которой планируется заседание Совета Украина-НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", программу событий опубликовала пресс-служба.

3 апреля официальная часть начнется с 11:00, когда генсек Йенс Столтенберг и другие министры дадут короткие комментарии СМИ в процессе прибытия на встречу. Для Швеции это будет первая встреча как полноправного члена Альянса.

В 12:30 планируется совместное обращение Столтенберга и госсекретаря США Энтони Блинкена, а с 13 часов начнется встреча министров.

В 16:45 Столтенберг выйдет с пресс-конференцией по итогам встречи.

На следующий день министры начнут прибывать на событие уже с 7 часов утра, с 8 часов начнутся торжественные мероприятия к 75-й годовщине Альянса с речами многих министров иностранных дел.

В 10:30 будут совместные заявления от Столтенберга и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, а в 11 часов начнется заседание Совета Украина-НАТО.

В 14 часов союзники проведут переговоры с партнерами в Тихоокеанском регионе.

Мероприятия завершатся итоговой пресс-конференцией генсека в 16:25.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг в недавнем разговоре скоординировали позиции перед заседанием Совета Украина-НАТО.

Также в разговоре Кулеба отметил необходимость увеличить и ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине. Генсек НАТО со своей стороны тоже призвал страны Альянса проявить политическую волю и сделать все возможное для того, чтобы Украина быстрее получала нужное ей оружие и боеприпасы.