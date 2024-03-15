Кулеба в разговоре со Столтенбергом призвал удвоить усилия по поставкам оружия и снарядов

Глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отметил необходимость увеличить и ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X) по результатам разговора.

Кулеба отметил, что поблагодарил Столтенберга за его личные усилия, направленные на обеспечение поддержки Украины со стороны НАТО.

"Я подчеркнул важность удвоения международных усилий, направленных на увеличение и ускорение поставок оружия и боеприпасов Украине", – написал министр.

Во время разговора они также скоординировали позиции накануне заседания Совета Украина-НАТО в апреле.

"Украина приветствует усилия, направленные на усиление роли НАТО в обеспечении Украины всем необходимым для отражения российской агрессии", – заявил Кулеба.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне призвал страны Альянса проявить политическую волю и сделать все возможное для того, чтобы Украина быстрее получала нужное ей оружие и боеприпасы.

В выступлении он также привел результаты опроса, проведенного во всех странах-членах, согласно которому две трети респондентов – за дальнейшую поддержку Украины.

Также опрос показал высокий уровень поддержки членства этих стран в НАТО, в том числе в США.

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