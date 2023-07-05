Венгрия ожидает новые реакторы от "Росатома" до 2030-2031 года

Венгрия ожидает, что российский "Росатом" построит два новых реактора на атомной электростанции "Пакш" до 2030-2031 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Отмечается, что это заявление он сделал после встречи с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

"Пакш" – единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов. Согласно принятой энергетической стратегии, Будапешт хочет увеличить генерацию атомной энергии в будущем.

Именно этот проект является одной из причин, почему Венгрия активно выступает против любых санкций против ядерного сектора России.

Ранее сообщалось, что Украина направила ноту Европейской комиссии относительно возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с РФ.

Напомним, 5 июня гендиректор российской атомной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев прибыл в Будапешт, где обсудил с венгерским премьером и министром иностранных дел расширение атомной электростанции "Пакш".

Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, после успешных обсуждений расширения АЭС с Евросоюзом строительство "получит новый импульс". В начале июля начнутся подготовительные работы для расширения станции "Пакш".

Речь идет о проекте "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш" стоимостью 12 миллиардов евро, которое осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита. В прошлом году Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на этот проект.