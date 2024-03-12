На 25-летие членства в НАТО Венгрия приняла главу "Росатома"

Глава российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев прибыл в Будапешт 12 марта – ровно через 25 лет после того, как Венгрия стала членом Североатлантического альянса.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из сообщения главы венгерского МИД Петера Сийярто в Facebook.

Сийярто заявил о "еще одной важной вехе" в проекте атомной электростанции "Пакш II", которую строит "Росатом", выложив фото с Лихачевым и анонсировав совместную пресс-конференцию с ним.

На пресс-конференции глава МИД Венгрии заявил, что "первый бетон" в конструкции будет заложен уже к концу 2024 года, а работы по расширению АЭС "продвигаются хорошо и стабильно", цитирует Telex.

Гендиректор "Росатома" не раз ездил в Венгрию для переговоров о "Пакш II". Так же говорить об энергетических проектах в Москву летал и Сийярто.

"Пакш" – единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов. Согласно принятой энергетической стратегии, Будапешт хочет увеличить генерацию атомной энергии в будущем.

А "Пакш II" – это проект расширения атомной электростанции "Пакш" стоимостью 12 млрд евро, которое осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.

Венгрия ожидает, что российский "Росатом" построит два новых реактора на атомной электростанции "Пакш" до 2030-2031 года.