Юристы Евросоюза проверяют, может ли он покупать оружие из общего бюджета

Европейская комиссия поручила своим юристам исследовать, позволяют ли договоры Европейского Союза использовать общий бюджет ЕС непосредственно для закупки вооружений – потому что до сих пор считалось, что такая возможность в них не предусмотрена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Financial Times.

Камнем преткновения является статья 41 (2) Договора о Европейском Союзе, которая запрещает финансирование из общего бюджета ЕС "операций, имеющих военные или оборонные последствия". Однако Еврокомиссия изучает пути изменения интерпретации этого положения.

Основной вопрос, который стоит перед юристами ЕС, заключается в том, что следует понимать под "операциями" в упомянутой статье – операции под руководством Евросоюза или операции других стран. Если ограничения накладываются только на действия самого Евросоюза, то это позволит закупку оружия для других стран из общего бюджета.

По мнению сторонников нового толкования, оно бы облегчило оказание помощи Украине, которая до сих пор направлялась через внебюджетные фонды ЕС – прежде всего Европейский фонд мира, пишет Financial Times.

В то же время, как узнало издание, против такой интерпретации выступает ряд стран-членов Евросоюза, прежде всего нейтральные в военном плане Ирландия, Австрия и Мальта.

Дискуссия об изменении толкования Договора о ЕС стала частью обсуждений министров иностранных дел стран-членов на прошлой неделе о том, как продолжить оказание военной помощи Украине в ее войне против России.

Параллельно саммит глав государств и правительств ЕС в четверг договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка, в том числе для вооружения Украины.

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