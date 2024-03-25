Юристи ЄС перевіряють, чи може він купувати зброю зі спільного бюджету

Європейська комісія доручила своїм юристам дослідити, чи дозволяють договори Європейського Союзу використовувати спільний бюджет ЄС безпосередньо для закупівлі озброєнь – бо досі вважалось, що така можливість у них не передбачена.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі Financial Times.

Каменем спотикання є стаття 41(2) Договору про Європейський Союз, яка забороняє фінансування зі спільного бюджету ЄС "операцій, що мають військові або оборонні наслідки". Однак Єврокомісія вивчає шляхи зміни інтерпретації цього положення.

Основне питання, яке стоїть перед юристами ЄС, полягає в тому, що слід розуміти під "операціями" у згаданій статті – операції під проводом Євросоюзу чи операції інших країн. Якщо обмеження накладаються тільки на дії самого Євросоюзу, то це дозволить закупівлю зброї для інших країн зі спільного бюджету.

На думку прихильників нового тлумачення, воно б полегшило надання допомоги Україні, яка до цього часу спрямовувалася через позабюджетні фонди ЄС – передусім Європейський фонд миру, пише Financial Times.

Водночас, як дізналось видання, проти такої інтерпретації виступає низка країн-членів Євросоюзу, насамперед нейтральні у військовому плані Ірландія, Австрія та Мальта.

Дискусія про зміну тлумачення Договору про ЄС стала частиною обговорень міністрів закордонних справ країн-членів минулого тижня про те, як продовжити надання військової допомоги України у її війні проти Росії.

Паралельно саміт глав держав та урядів ЄС у четвер домовився, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку, у тому числі для озброєння України.

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