В Польше сказали, при каких условиях могут сбивать российские "ракеты-нарушители"

Польша сбила бы российскую ракету, которая в ночь на воскресенье нарушила воздушное пространство страны, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в воскресенье сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит RMF FM.

Глава Минобороны Польши рассказал, что в связи с угрозой, которая возникла на территории Украины, в Польше были приведены в действие все системы противовоздушной обороны и все системы военно-воздушных сил.

По его словам, мониторинг охватывал около десятка ракет, которые направлялись в направлении Львовской области. Этот мониторинг заключался также в обмене информацией с украинской стороной, сказал министр.

"Если бы были какие-то признаки того, что этот объект направляется к какой-то цели, расположенной на территории республики (Польши), конечно, он был бы сбит", – заявил Косиняк-Камыш.

Поскольку таких признаков не заметили, то ракету и не сбивали.

Он добавил, что находится на связи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, начальником Генерального штаба и оперативным командующим Вооруженных сил.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский рассказал, что ракета двигалась со скоростью почти 800 км/ч на высоте 400 м. Она углубилась примерно на 2 км, а затем покинула территорию страны.

Горышевский отметил, что территорию, над которой пролетела ракета, проверять не будут, поскольку военные "на 100% уверены", что ракета покинула Польшу.

В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Польша проинформировала об инциденте союзников по НАТО и заявила, что потребует у России объяснений.

Предыдущее нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой, запущенной в сторону Украины, произошло 29 декабря 2023 года. Тогда ракета находилась на польской территории менее трех минут.