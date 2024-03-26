Белый дом: Спикер Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование проект со средствами Украине

В Белом доме заявили, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет повод для того, чтобы не выносить на голосование законопроект, который предусматривает выделение помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

У Жан-Пьер спросили, рассматривают ли в Белом доме возможность вынести проект только с военной помощью для Украины без гуманитарного компонента, о чем ранее заявлял спикер Джонсон.

В ответ представитель Белого дома отметила, что уже предложенный администрацией проект будет иметь двухпартийную поддержку в Палате, если будет вынесен на голосование.

"Я думаю, что то, что происходит, – это то, что спикер ищет повод, который не является оправданным, который не нужен. Потому что мы знаем, что если бы он поставил его (проект – Ред.) на голосование, он бы прошел", – подчеркнула она.

Жан-Пьер напомнила, что Сенат поддержал проект подавляющим двухпартийным большинством.

Как известно, в Конгрессе США с октября прошлого года не могут одобрить многомиллиардный пакет поддержки Украины по предложению президента Джо Байдена.

После месяцев споров между конгрессменами теперь в Палате представителей предполагают, что спикер Майк Джонсон может вынести на голосование проект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня после Пасхи 31 марта.

Сам Джонсон ранее заявил, что законопроект о дополнительных средствах для Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Недавно это условие Джонсона было выполнено, поскольку многострадальный бюджетный документ подписал президент Байден.