Білий дім: Спікер Джонсон шукає привід, щоб не ставити на голосування проєкт з коштами Україні

У Білому домі заявили, що спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід для того, щоб не виносити на голосування законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

У Жан-П’єр спитали, чи розглядають у Білому домі можливість винести проєкт лише з військовою допомогою для України без гуманітарного компонента, про що раніше заявляв спікер Джонсон.

У відповідь представниця Білого дому зазначила, що вже запропонований адміністрацією проєкт матиме двопартійну підтримку у Палаті, якщо буде винесений на голосування.

"Я думаю, що те, що відбувається, – це те, що спікер шукає привід, який не є виправданим, який не потрібен. Тому що ми знаємо, що якби він поставив його (проєкт – Ред.) на голосування, він би пройшов", – підкреслила вона.

Жан-П’єр нагадала, що Сенат підтримав проєкт переважною двопартійною більшістю.

Як відомо, у Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена.

Після місяців суперечок між конгресменами тепер у Палаті представників припускають, що спікер Майк Джонсон може винести на голосування проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню після Великодня 31 березня.

Сам Джонсон раніше заявив, що законопроєкт про додаткові кошти для України розглянуть у Палаті представників, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Нещодавно ця умова Джонсона була виконана, оскільки багатостраждальний бюджетний документ підписав президент Байден.