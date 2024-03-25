В Конгрессе рассказали, когда спикер Джонсон может вынести на голосование пакет с помощью Украине

Глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол предполагает, что спикер Палаты Майк Джонсон может вынести на голосование проект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня после Пасхи, которая в этом году приходится на 31 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Он благосклонен к тому, чтобы вынести его (проект – Ред.) на рассмотрение после Пасхи. И мы работаем над этим законопроектом", – отметил Маккол.

Он уклонился от ответа на вопрос, произойдет ли это после 9 апреля, когда Палата вернется к работе, однако уточнил, что хотел бы "закончить как можно скорее".

"Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, и проиграем Путину, позволим ему захватить Украину, Молдову, Грузию, оставим наших союзников, как мы это сделали в Афганистане. Это сделает Соединенные Штаты слабее или сильнее? Я думаю, что слабее", – добавил конгрессмен.

Сам Джонсон ранее заявил, что законопроект о дополнительном финансировании в поддержку Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Как известно, в утренние часы субботы Сенат Конгресса США утвердил многострадальный бюджет объемом 1,2 трлн долларов – через несколько часов после того, как формально деньги на функционирование правительства закончились.

После этого документ был подписан президентом США Джо Байденом, который также призвал Палату представителей принять проект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня.