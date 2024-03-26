МИД Польши: В НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет у своих границ

В МИД Польши заявили, что в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического альянса.

Об этом RMF FM сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщает "Европейская правда".

Шейна отметил, что нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой в эти выходные было проверкой прочности обороны и бдительности польских Вооруженных сил. По его словам, РФ не хотела ничего провоцировать, ведь россияне знали, что если ракета продвинется дальше вглубь Польши, ее собьют.

Он рассказал, что в НАТО рассматривают возможность сбития российских ракет.

"В НАТО анализируют различные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе НАТО – но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории действия Договора (Альянса. – Ред.)", – сказал Шейна.

Он подчеркнул, что агрессор не должен навязывать Альянсу какие-то правила.

"Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических государств, ЕС начнет задавать определенный тон, когда речь идет о решении конфликта в Украине", – сказал Шейна.

"Мы очень серьезно относимся к угрозам Путина. Он показал, что способен на все. Сейчас, кроме сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, он добился того, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. В июле состоится очередной саммит НАТО. Мы имеем консолидацию стран ЕС, восстановление Веймарского треугольника", – добавил Шейна.

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что Североатлантический альянс должен сбивать российские воздушные цели, которые залетают в воздушное пространство стран-членов НАТО.