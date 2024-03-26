Лукашенко приехал на границу с Литвой и начал пугать ответом на "провокации"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Ошмянский район, который граничит с Литвой, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности соединений и воинских частей.

Об этом сообщает БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Во время визита Лукашенко начал пугать соседей ответом в случае "возможных провокаций на границе".

"Публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу – к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать", – сказал он.

При этом Лукашенко доложили, что Латвия и Литва усилили охрану госграницы с Беларусью, на что диктатор заявил: "Они что, всерьез думают, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют... Мы же не собираемся туда идти".

Напомним, с 1 марта Литва закрыла два пропускных пункта на границе с Беларусью – "Лаворишкес" и "Райгардас".

Кроме того, с 13 марта Латвия снова ввела усиленный режим охраны границы с Беларусью, который будет действовать до 12 сентября этого года.