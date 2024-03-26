Лукашенко приїхав на кордон з Литвою і почав лякати відповіддю на "провокації"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко відвідав Ошмянський район, який межує з Литвою, де проводяться заходи перевірки бойової готовності з'єднань і військових частин.

Про це повідомляє БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Під час візиту Лукашенко почав лякати сусідів відповіддю у разі "можливих провокацій на кордоні".

"Публічно скажу: будь-яка провокація повинна припинятися збройним шляхом. Нічого з ними жартувати. Порушили державний кордон – до знищення. Ніхто не повинен ні з ким церемонитися. І ми так і будемо чинити", – сказав він.

При цьому Лукашенку доповіли, що Латвія і Литва посилили охорону держкордону з Білоруссю, на що диктатор заявив: "Вони що, всерйоз думають, що ми тут із росіянами намагаємося або нападемо на них? Протитанкові рови навіщо риють... Ми ж не збираємося туди йти".

Нагадаємо, з 1 березня Литва закрила два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – "Лаворішкес" і "Райгардас".

Крім того, з 13 березня Латвія знову запровадила посилений режим охорони кордону з Білоруссю, який діятиме до 12 вересня цього року.