Литва закрывала два пункта пропуска на границе с Беларусью

Литва с 1 марта закрыла два пропускных пункта на границе с Беларусью – "Лаворишкес" и "Райгардас".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило LRT.

Отныне на литовско-белорусской границе остаются работать только пункты "Мядининкай" и "Шальчининкай", но на них действуют ограничения – движение пешеходов и велосипедистов запрещено.

С полуночи также запрещена посадка и высадка пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска "Кяна" и "Кибартай", за исключением отдельных случаев, решение о которых принимает Госпогранслужба.

Власти Литвы утверждают, что эти шаги направлены на решение проблем национальной безопасности, контрабанды, нарушения международных санкций.

В прошлом году Департамент государственной безопасности предупредил, что белорусская разведка пыталась завербовать людей, путешествующих между Литвой и Беларусью.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что такими решениями строятся "железные занавесы". По ее словам, от закрытия пограничных пунктов и изоляции белорусов выиграют только авторитарные президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Напомним, правительство Литвы 21 февраля приняло решение закрыть с 1 марта пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью "Лаворишкес" и "Райгардас".

А до того Министерство иностранных дел Литвы предложило правительству страны разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.