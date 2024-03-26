Глава топ-комитета Бундестага идет в отставку, в том числе из-за разногласий по Украине

Один из ведущих членов Социал-демократической партии Германии, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Михаэль Рот объявил о намерении уйти из политики до завершения своего действующего мандата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рот рассказал в интервью порталу Stern.

По словам одного из главных членов СДПГ, он хочет уйти с политической сцены до следующих всеобщих выборов, которые должны состояться осенью 2025 года.

Рот пояснил: за последний год "понял, что все больше и больше отчуждаюсь от наших встреч (Социал-демократической партии Германии. – Ред.), что комитеты, атмосфера в них мне надоедают".

"Когда недавно открылась дверь в комнату парламентской группы, у меня сложилось впечатление, что я зашел в холодильник. Не всем нравилась моя ранняя приверженность к Украине. А когда вскоре после начала войны я поехал в эту страну, некоторые во фракции больше не здоровались со мной", – утверждает социал-демократ.

Рот попутно раскритиковал однопартийцев за то, что они подчинились канцлеру Олафу Шольцу, тогда как "политика – это командная игра, а не шоу одного актера". Но при этом он осуждает личную критику Шольца, в частности со стороны председателя оборонного комитета Бундесвера от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

"Не все те, кто проголосовал против предложения (оппозиционного Христианско-демократического союза. – Ред.) по Taurus, трусы или недотёпы. Это то впечатление, которое она (Штрак-Циммерман. – Ред.) создала", – добавил Михаэль Рот.

Рот был одним из политиков СДПГ, которые последовательно поддерживали увеличение военной помощи Украине в ее войне с Россией, а также членство Украины в НАТО.