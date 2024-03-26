Голова топкомітету Бундестагу йде у відставку, зокрема через розбіжності щодо України

Один із провідних членів Соціал-демократичної партії Німеччини, голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Міхаель Рот оголосив про намір піти з політики до завершення свого чинного мандата.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рот розповів в інтерв’ю порталу Stern.

За словами одного з головних членів СДПН, він хоче піти з політичної сцени до наступних загальних виборів, які мають відбутися восени 2025 року.

Рот пояснив: за останній рік "я зрозумів, що все більше і більше відчужуюся від наших зустрічей (Соціал-демократичної партії Німеччини. – Ред.), що комітети, атмосфера в них мені набридають".

"Коли нещодавно відчинилися двері в кімнату парламентської групи, у мене склалося враження, що я зайшов до холодильника. Не всім подобалася моя рання прихильність до України. А коли незабаром після початку війни я приїхав у країну, дехто у фракції більше не вітався зі мною", – стверджує соціал-демократ.

Рот принагідно розкритикував однопартійців за те, що вони підпорядкувались канцлеру Олафу Шольцу, тоді як "політика – це командна гра, а не шоу одного актора". Але при цьому він засуджує особисту критику Шольца, зокрема з боку голови оборонного комітету Бундесверу від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

"Не всі ті, хто проголосував проти пропозиції (опозиційного Християнсько-демократичного союзу. – Ред.) щодо Taurus, є боягузами або нездарами. Це те враження, яке вона (Штрак-Циммерман. – Ред.) створила", – додав Міхаель Рот.

Рот був одним із політиків СДПН, які послідовно підтримували збільшення військової допомоги Україні у її війні з Росією, а також членство України в НАТО.