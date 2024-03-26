Шольц готов обсудить изменение правил, ограничивающих долг Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность обсудить реформирование бюджетных правил страны, которые ограничивают размер ее заимствований.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, хотя эти ограничения, известные как долговой тормоз, необходимы для предотвращения чрезмерных расходов, можно было бы обсудить, соответствуют ли они своему назначению в их нынешнем виде.

"Давайте обсудим, каким должно быть такое правило. Прописали ли бы его сегодня так, как несколько лет назад – это также открытый для обсуждения вопрос", – отметил он.

Согласно действующему механизму, созданному после финансового кризиса 2008 года, ежегодные чистые новые заимствования Германии ограничиваются 0,35% ВВП. Исключения допускаются только для борьбы со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными ситуациями.

Эти правила закреплены в Конституции ФРГ, и любая попытка изменить их требует поддержки большинства в две трети голосов в парламенте, что в нынешних условиях маловероятно.

Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.

В этом году европейские члены Альянса совместно впервые будут тратить в среднем более 2% ВВП на оборону.

Недавно будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО в случае его возвращения к власти, если европейские страны будут платить свою справедливую долю на оборону.