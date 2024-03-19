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Трамп пообещал не выводить США из НАТО, если Европа заплатит свой взнос

Вторник, 19 марта 2024, 19:18

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО под его руководством до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В интервью своему приятелю, экс-главе партии Brexit Найджелу Фараджу для телеканала GB News, он подтвердил свою преданность Альянсу, но предостерег европейские страны от "злоупотребления" американской поддержкой.

"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", – сказал Трамп.

На прямой вопрос, придут ли США при его президентстве на помощь странам НАТО, если подвергнутся нападению, он ответил утвердительно.

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"Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", – отметил Трамп.

На вопрос Фараджа, будет ли Америка рядом с союзниками, если европейские страны "начнут играть честно", кандидат в президенты США от республиканцев также ответил утвердительно.

"Да. На 100 процентов", – заявил Трамп.

Недавно Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

В этом году, кроме того, европейские члены Альянса совместно впервые будут тратить в среднем более 2% ВВП на оборону.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".

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США Трамп Расширение НАТО