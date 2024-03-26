В Польше инициировали расследование против главы центробанка, назначенного предшественниками

Группа из 191 депутата правящей коалиции польского Сейма инициировала ходатайство о привлечении к ответственности председателя Национального банка Адама Глапинского, назначенного предыдущей властью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Адам Глапинский был назначен председателем центробанка Польши в 2016 году консервативной партией "Право и справедливость", которая тогда находилась у власти, и отбывает на этом посту уже второй срок.

Нынешняя власть обвиняет его в незаконном финансировании государственного дефицита за счет государственных ценных бумаг, ослабление национальной валюты накануне выборов 2023 года, действия в интересах ПиС и содействие ее избирательной кампании, а также утверждение значительных премий для себя.

Во вторник 191 депутат правительственной коалиции обратился в канцелярию Сейма для инициирования расследования в отношении Глапинского. Оно в конечном итоге может привести к рассмотрению дела в Государственном трибунале и лишение главы центробанка должности.

Сам Адам Глапинский пока не комментировал обвинения, но член правления польского Нацбанка Пшемыслав Шаламаха на пресс-конференции обвинил власти в "демонтаже основ польского государства и его экономики".

Расследование в отношении Глапинского было частью программы действующего премьера Польши Дональда Туска. Его правительство пыталось самостоятельно отстранить главу Центробанка, но эту попытку заблокировал Конституционный трибунал.

Также за Глапинского вступилась президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая заявила, что законы ЕС обеспечивают защиту руководителя центробанка Польши.