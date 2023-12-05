Президент ЕЦБ встала на защиту главы польского центробанка, которого хочет уволить оппозиция

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что законы ЕС обеспечивают защиту главы польского центробанка Адама Глапиньского, если новое правительство Польши, которое может сформировать нынешняя оппозиция, будет незаконно преследовать его или отстранит от должности.

Как пишет "Европейская правда", об этом она написала в письме к Глапиньскому, сообщает Reuters.

"Устав ЕЦБ и Европейской системы центральных банков предлагает защиту на случай, если Сейм впоследствии примет решение о вашем уголовном преследовании", – сообщила коллеге Лагард.

По ее словам, в таком случае это может привести к автоматическому отстранению чиновника от исполнения обязанностей председателя центрального банка и члена Управленческого совета ЕЦБ, а следовательно, может быть незаконным.

"Вы можете обратиться в Суд ЕС с просьбой оценить законность такого решения", – указала Лагард.

Польская объединенная оппозиция, получившая наибольшее количество голосов на октябрьских выборах, заявляет, что Глапиньский приспособил политику центробанка для того, чтобы помочь интересам правящей партии "Право и справедливость", препятствуя борьбе с инфляцией и нарушая Конституцию.

Кандидат от оппозиции на пост премьер-министра Дональд Туск заявлял, что в Сейме достаточно голосов, чтобы судить Глапиньского, и сейчас анализирует такую возможность.

Президент Польши Анджей Дуда 27 ноября принял присягу нового правительства Матеуша Моравецкого, которое не имеет достаточно голосов для утверждения в Сейме.

Как известно, 11 декабря польский Сейм будет голосовать за вотум доверия правительству во главе с Моравецким.

Если, как ожидается, он не получит вотума доверия, парламентское большинство планирует на втором этапе голосовать за правительство Дональда Туска.