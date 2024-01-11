Высший суд Польши отклонил планы правительства уволить главу центробанка

Конституционный трибунал Польши, в котором преобладают судьи, назначенные бывшей властью "Права и справедливости", заблокировал планы правительства премьер-министра Дональда Туска привлечь к ответственности главу Национального банка Адама Глапинского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Судьи высшего конституционного суда Польши постановили, что Сейм страны не может отстранить главу центробанка согласно действующему регламенту и должен принять закон, который требует большинства в три пятых голосов для такого шага – так же, как и для действующих министров.

Конституционный трибунал объяснил, что изменения правил необходимы для защиты независимости центрального банка от "вмешательства" со стороны правящего большинства.

Национальный банк Польши приветствовал это решение, заявив, что "независимость председателя и центрального банка является ключевой ценностью среди европейских центробанков".

Правительство Туска обвиняло Глапинского, союзника "ПиС", в том, что он приспособил политику центробанка для того, чтобы помочь интересам правящей партии "Право и справедливость", препятствуя борьбе с инфляцией и нарушая Конституцию.

Среди прочего, в сентябре председатель центробанка неожиданно одобрил резкое снижение учетной ставки на 75 базисных пунктов, что вызвало обвинения в пособничестве "Праву и справедливости" в преддверии октябрьских выборов.

В прошлом месяце за Глапинского вступилась президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая заявила, что законы ЕС обеспечивают защиту руководителя центробанка Польши.