СМИ: Беларусь несмотря на санкции ввозит в Польшу древесину под видом казахстанской

По крайней мере часть древесины, которая ввозится через Польшу в Европейский Союз якобы из Казахстана, может быть на самом деле белорусского происхождения – таким образом обходя введенные в марте 2022 года санкции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует совместное расследование проекта "Радио Свобода" "Схемы", "Белорусского расследовательского центра" и польской Gazeta Wyborcza.

По данным Евростата, в 2022-2023 годах из якобы Казахстана в ЕС ввезли древесины на рекордные почти 126 миллионов евро. Из них подавляющее большинство приходится на Польшу: только в 2023-м речь шла о почти 68 миллионах евро.

При этом до полномасштабного вторжения РФ в Украину казахстанскую древесину почти не импортировали в ЕС: леса составляют лишь 5% территории страны. Это побудило журналистов проверить, не идет ли речь о возможном обходе санкций со стороны Беларуси – ранее крупного экспортера древесины.

Журналисты проверили один из контрактов на почти миллион евро между якобы казахстанской компанией Nurr-electro и польской компанией PLRBL, а также данные по спецификации товара и таможенные декларации. Выяснилось, что в Nurr-electro о заключении контракта не знают, а печати и подписи на документах, вероятно, поддельные.

ФОТО: "РАДИО СВОБОДА"

Белорусская компания "Галлардо", которая перевозила древесину по этому контракту, подтвердила журналистам, что товар действительно грузили с территории Беларуси. Представитель компании также сказал, что аналогичная схема касается другой компании "СО РБЛ", единственный владелец которой – белорус Олег Янович – также является и председателем правления уже упомянутой польской PLRBL.

Пока невозможно оценить, какая именно доля древесины, якобы перевозимой из Казахстана, на самом деле является белорусской и ввозится в ЕС в нарушение санкций. Министерство финансов Польши сообщило авторам расследования, что начало проверку.

Напомним, в прошлом году Таможенная служба Литвы заявила, что полностью ликвидировала импорт российской и белорусской древесины и лесопродукции, который происходил в обход санкций из Казахстана и Кыргызстана.