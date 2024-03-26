ЗМІ: Білорусь попри санкції ввозить до Польщі деревину під виглядом казахстанської

Принаймні частина деревини, яка ввозиться через Польщу до Європейського Союзу нібито з Казахстану, може бути насправді білоруського походження – таким чином обходячи запроваджені у березні 2022 року санкції.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить спільне розслідування проєкту "Радіо Свобода" "Схеми", "Білоруського розслідувального центру" та польської Gazeta Wyborcza.

За даними Євростату, у 2022-2023 роках із нібито Казахстану до ЄС ввезли деревини на рекордні майже 126 мільйонів євро. З них переважна більшість припадає на Польщу: тільки у 2023-му йшлось про майже 68 мільйонів євро.

При цьому до повномасштабного вторгнення РФ в Україну казахстанську деревину майже не імпортували до ЄС: ліси становлять лише 5% території країни. Це спонукало журналістів перевірити, чи не йдеться про можливий обхід санкцій з боку Білорусі – раніше великого експортера деревини.

Журналісти перевірили один із контрактів на майже мільйон євро між нібито казахстанською компанією Nurr-electro та польською компанією PLRBL, а також дані щодо специфікації товару та митні декларації. З’ясувалось, що в Nurr-electro про укладання контракту не знають, а печатки й підписи на документах, ймовірно, підроблені.

Фото: "Радіо Свобода"

Білоруська компанія "Галлардо", яка перевозила деревину за цим контрактом, підтвердила журналістам, що товар справді вантажили з території Білорусі. Представник компанії також сказав, що аналогічна схема стосується іншої компанії "СО РБЛ", єдиний власник якої – білорус Олег Янович – також є і головою правління вже згаданої польської PLRBL.

Наразі неможливо оцінити, яка саме частка деревини, що нібито перевозиться з Казахстану, насправді є білоруською і ввозиться в ЄС в порушення санкцій. Міністерство фінансів Польщі повідомило авторам розслідування, що почало перевірку.

Нагадаємо, минулого року Митна служба Литви заявила, що повністю ліквідувала імпорт російської та білоруської деревини та лісопродукції, який відбувався в обхід санкцій із Казахстану та Киргизстану.