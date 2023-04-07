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В Литве пресекли схему нелегального импорта подсанкционной древесины из Беларуси и России

Пятница, 7 апреля 2023, 18:08

Таможенная служба Литвы заявила, что после усиления таможенного контроля полностью ликвидировала импорт российской и белорусской древесины и лесопродукции, который происходил в обход санкций из Казахстана и Кыргызстана.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

В декабре 2022 года "Белорусский центр расследований" опубликовал материал, в котором показал, как российские и белорусские компании продолжают завозить древесину в Литву, подавая ее якобы как товар из Казахстана или Кыргызстана.

После этого литовские таможенники обнаружили, что с началом полномасштабной войны в Украине возросло количество попыток ввоза на таможенную территорию Европейского Союза лесо- и пиломатериалов, произведенных в России и Беларуси, в обход ограничительных мер.

"С целью предотвращения этих злоупотреблений и в соответствии с разъяснениями Европейской комиссии в конце прошлого года таможенные органы Литвы усилили контроль за такими товарами, усилив проверку предоставленных документов и маршрутов транспортировки в пунктах контроля на границе с Республикой Беларусь и Калининградской областью Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

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Кроме досмотровых проверок, от импортеров на границе с Литвой начали требовать, чтобы товар сопровождался документами, подтверждающими происхождение товара, в частности его производителя и адрес места изготовления.

"В одном случае местом изготовления был указан многоквартирный дом, а в других случаях у водителей было обнаружено несколько комплектов документов, часть из которых была адресована белорусской, а часть - литовской таможне", - отмечает Таможенная служба Литвы.

В первом квартале 2023 года Литва почти девять тысяч раз отказала в импорте, экспорте и транзите (за 2022 год, считая с конца февраля, таких случаев было 27 тысяч) и ведет почти 100 расследований относительно возможных нарушений санкций.

Напомним, ранее на этой неделе правительство Литвы одобрило инициативу министерства юстиции о привлечении Беларуси к ответственности за незаконную переправку мигрантов через общую границу, которая, по мнению Вильнюса, делается по указанию Минска.

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Литва санкции

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