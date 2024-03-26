Зеленский обсудил с делегацией парламента Эстонии военную поддержку и "гарантии безопасности"
Новости — Вторник, 26 марта 2024, 20:52 —
Президент Владимир Зеленский 26 марта встретился в Киеве с делегацией парламента Эстонии во главе с ее спикером Лаури Хуссаром.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.
Зеленский во время встречи поблагодарил Эстонию за поддержку в полномасштабной войне с РФ и инициативу ежегодно вносить 0,25% ВВП на военную помощь Украине.
Также стороны обсудили военную поддержку и двустороннее сотрудничество, использование замороженных российских активов в пользу Украины и прогресс в подготовке двустороннего соглашения по безопасности.
Как сообщалось, спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар во вторник прибыл с визитом в Киев, где встретился с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьером Денисом Шмыгалем.
В понедельник 25 марта Хуссар встречался с лидерами парламента Польши, где также акцентировал на важности поддержки Украины и привлечения России к ответственности.