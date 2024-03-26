Спикер парламента Эстонии находится в Киеве, встретился с председателем Рады и премьером

В Киеве во вторник находится с визитом спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет "Европейская правда".

Стефанчук опубликовал фото с Хуссаром с их встречи, отметив, что выразил благодарность Эстонии за активную поддержку Украины, в том числе за уже 18-й пакет военной помощи.

Вітаю у Києві Спікера @Riigikogu Лаурі Хуссара. Подякував Парламенту 🇪🇪 за всі рішення та політичну підтримку 🇺🇦.



Також подякував за рішення Уряду 🇪🇪 про надання 18-го пакету військово-технічної допомоги Україні.



Обговорили європейську та євроатлантичну інтеграцію 🇺🇦.… pic.twitter.com/Vfi20c8Rnz March 26, 2024

По его словам, спикеры говорили о европейской и евроатлантической интеграции Украины, усилении санкционного давления на Россию и механизмах использования замороженных российских активов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Эстония является одним из самых активных "друзей Украины".

Estonia is one of the most active partners and the leaders in providing comprehensive assistance to #Ukraine. We discussed defence aid to 🇺🇦, holding russia accountable and the confiscation of frozen russian assets at a meeting with 🇪🇪 @Riigikogu Speaker Lauri Hussar. Estonia is… pic.twitter.com/aoqXb5Mc5h – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 26, 2024

"Обсудили оборонную поддержку Украины, привлечение России к ответственности и конфискацию замороженных российских активов. Эстония является активным промоутером этого вопроса", – рассказал он о встрече с Хуссаром.

В понедельник 25 марта Хуссар встречался с лидерами парламента Польши, где также акцентировал на важности поддержки Украины и привлечения России к ответственности.

Эстонская сторона еще не сообщала деталей о встрече в Киеве.

Напомним, Россия запретила въезд многим топ-чиновникам из Эстонии, Латвии и Литвы, а эстонского премьера Каю Каллас, госсекретаря и министра внутренних дел объявила в розыск.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал эти решения Москвы "признанием, что они делают правильные вещи".