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Спикер парламента Эстонии находится в Киеве, встретился с председателем Рады и премьером

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Новости — Вторник, 26 марта 2024, 18:02 — Мария Емец

В Киеве во вторник находится с визитом спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет "Европейская правда".

Стефанчук опубликовал фото с Хуссаром с их встречи, отметив, что выразил благодарность Эстонии за активную поддержку Украины, в том числе за уже 18-й пакет военной помощи.

По его словам, спикеры говорили о европейской и евроатлантической интеграции Украины, усилении санкционного давления на Россию и механизмах использования замороженных российских активов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Эстония является одним из самых активных "друзей Украины".

"Обсудили оборонную поддержку Украины, привлечение России к ответственности и конфискацию замороженных российских активов. Эстония является активным промоутером этого вопроса", – рассказал он о встрече с Хуссаром.

В понедельник 25 марта Хуссар встречался с лидерами парламента Польши, где также акцентировал на важности поддержки Украины и привлечения России к ответственности.

Эстонская сторона еще не сообщала деталей о встрече в Киеве.

Напомним, Россия запретила въезд многим топ-чиновникам из Эстонии, Латвии и Литвы, а эстонского премьера Каю Каллас, госсекретаря и министра внутренних дел объявила в розыск.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал эти решения Москвы "признанием, что они делают правильные вещи".

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