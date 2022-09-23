Венгрия не будет ограничивать выдачу виз россиянам - глава МИД

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу подтвердил намерения Будапешта продолжать выдавать гражданам России шенгенские визы, в том числе и многократные.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сийярто сказал российскому пропагандистскому медиа ТАСС в пятницу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой", - сказал он.

Сийярто пояснил, что речь идет о шенгенских визах, в частности многократных.

"Вопрос виз - это вопрос в рамках шенгенских соглашений. У входящих стран есть процедура, как делать это. Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось", - отметил глава венгерской дипломатии.

Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

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