Парламент Италии будет голосовать за недоверие вице-премьеру из-за связей его партии с РФ

Нижняя палата парламента Италии в начале апреля рассмотрит вопрос о вотуме недоверия вице-премьер-министру, лидеру ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Предложение о вотуме недоверия Сальвини внесла центристская оппозиционная партия Azione экс-министра промышленности Карло Календы. Ее также поддержали левый "Движение 5 звезд", левоцентристская Демократическая партия и мелкие оппозиционные силы.

Итальянского вице-премьера обвиняют в отказе возложить на Владимира Путина ответственность за смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии, а также то, что его партия "Лига" до сих пор официально не разорвала связи с "Единой Россией".

Также Сальвини заявлял, что российский народ был прав, "переизбрав" Владимира Путина на посту главы России.

По словам Календы, "Лига" по-прежнему является "пропутинской, хоть и менее открыто, чем в прошлом, по политическим соображениям".

Голосование за вотум недоверия Маттео Сальвини в нижней палате итальянского парламента ожидается 3-4 апреля.

Напомним, что ранее Сальвини также выступал за пересмотр санкций Европейского Союза против РФ, а также попал в скандал из-за намерения поехать в Москву после февраля 2022 года за средства российского посольства в Риме.