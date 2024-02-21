Соратника Мелони критикуют за противоречивые комментарии о смерти Навального

Лидер итальянской партии "Либеральное действие" Карло Календа накануне в соцсетях раскритиковал лидера ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини, требуя отчета о соглашении 2017 года с путинской "Единой Россией" и доказательств того, что соглашение между полисилами было отменено.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Критика началась, когда "Лига" объявила о своем участии в мероприятии в память о критике Кремля Алексея Навального, поскольку Сальвини ранее сделал противоречивое заявление о смерти российского оппозиционера.

"Я вряд ли могу знать, что происходит в Италии, как я могу судить о том, что произошло на другом конце света? Я понимаю позицию жены Навального, нужна ясность. Но это делают врачи, судьи, мы этого не делаем", – сказал Сальвини о смерти Навального.

Партия Сальвини "Лига" входит в коалиционное правительство вместе с партией "Братья Италии" премьер-министра Джорджии Мелони и правоцентристской "Вперед, Италия".

Календа отреагировал на заявление Сальвини, заявив, что решения судей диктаторского режима "ничего не стоят".

"Вчера вы (Сальвини – ред.) отправили своих людей на демонстрацию против убийства Навального, предоставьте нам доказательства того, что соглашение с "Единой Россией" было отменено", – заявил Календа.

В марте 2017 года путинская партия "Единая Россия" подписала соглашение о сотрудничестве с "Лигой" с целью укрепления их связей.

Календа заявил, что попросит свой офис проверить предпринимателей, которые финансировали "Лигу", "одного за другим", чтобы понять, какие связи они имеют с Россией.

Он объяснил, что присутствие Сальвини в правительстве создает "серьезную проблему национальной безопасности и доступа к чувствительной информации" накануне выборов в Европарламент.

"Министр Республики не может быть политическим партнером кровожадного империалистического диктатора, который хочет развалить Европейский Союз (...) "Лига" должна предоставить письмо, в котором она отменила соглашение с "Единой Россией", – подытожил Календа, добавив, что в противном случае его партия выдвинет вотум недоверия Сальвини.

Со своей стороны, Сальвини назвал нападки на связи его партии с Россией "чушью".

Слова Сальвини о Навальном прозвучали после слов его заместителя, депутата Андреа Криппы, который не решился назвать Путина заказчиком смерти оппозиционера.

"Мы выражаем соболезнования, но ждем, когда прольется свет. Мы не указываем на виновных, пока не будет объективных доказательств. Указывать на виновных мне кажется преждевременным и неуместным", – сказал Криппа.

В декабре европейские ультраправые партии из десятка стран провели встречу в Италии, где пообещали переформатировать Евросоюз после выборов в Европарламент 2024 года, а также усилить подход ЕС к иммиграции и смягчить климатическую политику для защиты рабочих мест и промышленности.

Ранее президент Европейской народной партии Манфред Вебер предупредил, что ЕС должен взять под контроль миграцию, если он хочет избежать всплеска ультраправых на континенте.