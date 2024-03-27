Правительство Франции подаст жалобу на ученицу, заявившую на директора из-за запрета носить чадру

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что правительство подаст жалобу на ученицу парижского лицея, которая обвинила директора в нападении на нее из-за требования снять чадру – традиционное покрывало-наряд в исламе, после чего тот уволился из-за угроз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Ученица лицея имени Мориса Равеля, что на востоке Парижа, ранее подала жалобу на уже бывшего директора из-за "насилия, которое не привело к нетрудоспособности". Ранее в среду жалобу отклонили из-за "недостаточно серьезных правонарушений", изложенных в ней.

После этого премьер Габриэль Атталь заявил, что французское правительство подаст на ученицу жалобу за "клеветнический донос".

Атталь рассказал, что встретился с уже уволенным директором лицея, и считает, что тот "просто выполнял свою работу" и "применял закон".

"Я хочу отдать ему должное, потому что он имеет большое достоинство. Государство, учреждение всегда будет поддерживать этих работников, тех, кто находится на передовой против нападений на светскость, против этих попыток проникновения исламизма в наши школы", – добавил премьер Франции.

Решение директора лицея на востоке Парижа уволиться после угроз расправой, которые он получил из-за ссоры с ученицей в чадре, вызвало резонанс. Угрозы осудили представители различных партий Франции.

В 2004 году Франция – где проживает крупнейшая мусульманская община Европы – запретила школьникам носить "знаки или одежду, с помощью которых ученики якобы демонстрируют свою религиозную принадлежность", в частности платки, тюрбаны или кипы.

С прошлого года во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело.