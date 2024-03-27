Во Франции директор школы уволился из-за угроз, когда попросил ученицу снять чадру

Во Франции вызвало резонанс решение директора школы на востоке Парижа уволиться после угроз расправой, которые он получил из-за ссоры с ученицей в чадре – традиционном покрывале-наряде в исламе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

В конце февраля директор попросил трех учениц на территории школы снять платки, но одна из них отказалась, и между ними возникла ссора.

После этого мужчина начал получать угрозы расправой в интернете, что побудило его уволиться в начале недели. В письме родителям и учителям такой шаг – "выход на досрочную пенсию" – объяснили "соображениями безопасности".

За угрозы убийством в адрес директора школы в интернете уже арестовали 26-летнего мужчину. Он должен предстать перед судом в апреле.

Этот инцидент привлек внимание французских политиков из разных партий, которые осудили угрозы директору и назвали их "исламистской" атакой на образование.

Глава фракции социалистов в нижней палате парламента Франции Борис Валло заявил, что "мы не можем с этим смириться" и назвал инцидент "коллективным провалом". Популярный ультраправый политик Марион Марешаль заявила о "поражении государства" перед лицом "исламистской гангрены".

К критике присоединился и депутат от президентской партии "Возрождение" Мод Брежон, который заявил об "исламистском движении". "Власть принадлежит руководителям школ и учителям, и мы обязаны поддерживать это образовательное сообщество", – сказал он.

В 2004 году Франция – где проживает крупнейшая мусульманская община Европы – запретила школьникам носить "знаки или одежду, с помощью которых ученики якобы демонстрируют свою религиозную принадлежность", в частности платки, тюрбаны или кипы.

С прошлого года во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело. Президент Франции Эмманюэль Макрон защитил правительственное решение, настаивая, что школа должна быть светской в интересах всех граждан.