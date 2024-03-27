Уряд Франції подасть скаргу на ученицю, яка заявила на директора через заборону носити чадру

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що уряд подасть скаргу на ученицю паризького ліцею, яка звинуватила директора в нападі на неї через вимогу зняти чадру – традиційне покривало-вбрання в ісламі, після чого той звільнився через погрози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Учениця ліцею імені Моріса Равеля, що на сході Парижа, раніше подала скаргу на вже колишнього директора через "насильство, яке не призвело до непрацездатності". Раніше в середу скаргу відхилили через "недостатньо серйозні правопорушення", викладені в ній.

Після цього прем'єр Габріель Атталь заявив, що французький уряд подасть на ученицю скаргу за "наклепницький донос".

Атталь розповів, що зустрівся з уже звільненим директором ліцею, і вважає, що той "просто виконував свою роботу" і "застосовував закон".

"Я хочу віддати йому належне, тому що він має велику гідність. Держава, установа завжди буде підтримувати цих працівників, тих, хто перебуває на передовій проти нападів на світськість, проти цих спроб проникнення ісламізму в наші школи", – додав прем’єр Франції.

Рішення директора ліцею на сході Парижа звільнитись після погроз розправою, які він отримав через сварку з ученицею в чадрі, викликало резонанс. Погрози засудили представники різних партій Франції.

У 2004 році Франція – де мешкає найбільша мусульманська громада Європи – заборонила школярам носити "знаки або одяг, за допомогою яких учні нібито демонструють свою релігійну приналежність", зокрема хустки, тюрбани або кіпи.

З минулого року у французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.